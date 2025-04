Casal de cacatuas é resgatado após três dias de buscas intensas em Araraquara (SP) Aves da espécie Inca, conhecidas por sua inteligência e monogamia, fugiram de chácara e mobilizaram equipe de 50 pessoas com drones. SP Record Interior SP|Do R7 04/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 21h06 ) twitter

Após três dias de buscas intensas, o casal de cacatuas da espécie Inca, batizadas de Sara e Mateus, foi finalmente resgatado em Araraquara (SP). As aves, adquiridas de um criadouro legalizado e que estavam em uma chácara há menos de um mês, fugiram no dia 1º de abril, desencadeando uma operação que mobilizou 50 voluntários e utilizou drones para localizá-las.

A inteligência característica da espécie e seu comportamento monogâmico tornaram a busca desafiadora. A ação contou com a colaboração de amigos e ampla divulgação nas redes sociais, que foram fundamentais para o sucesso do resgate. As cacatuas foram encontradas em bom estado e já estão de volta ao lar