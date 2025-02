Cegos após mutirão de catarata: MP vai pedir interdição de equipamentos no AME de Taquaritinga 12 pacientes tiveram perda de visão após cirurgias em outubro de 2024; equipe médica foi afastada SP Record Interior SP|Do R7 14/02/2025 - 09h40 (Atualizado em 14/02/2025 - 09h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público afirmou nesta quinta (13) que deve pedir a interdição judicial de equipamentos do Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) de Taquaritinga (SP). A promotoria apura o que aconteceu depois que 12 pacientes perderam a visão após um mutirão de cirurgia de catarata, em outubro do ano passado. As complicações teriam acontecido porque a equipe que realizou os procedimentos teria usado, por engano, um produto de limpeza no lugar do soro de hidratação. Autoridades de saúde da cidade já foram ouvidas pelo promotor.