Centro de Qualificação Social e Profissional está com vagas abertas em Ribeirão Preto (SP)

São 428 vagas gratuitas para 16 carreiras diferentes, entre elas Corte e Escova, Designer de Sobrancelha, Manicure, Pedicure e Modelagem. A mais concorrida é para Cuidador de Idosos.

As aulas acontecerão no próprio Centro de Qualificação a partir do dia 03 de fevereiro, com cargas horárias que variam entre 40 a 80 horas. Todos os moradores, que moram na cidade, podem participar. Só é necessário que sejam maiores de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas no site ribeiraodigital.com.br ou pessoalmente de segunda a sexta-feira na Avenida Dom Pedro I, nº 45, das 8h às 17h.