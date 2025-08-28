Logo R7.com
Centro Paula Souza oferece 500 vagas para intercâmbio cultural em quatro países

Alunos do ensino técnico poderão estudar no exterior com todas as despesas pagas

SP Record Interior SP|Do R7

O Centro Paula Souza abriu 500 vagas para intercâmbio cultural voltado a estudantes do segundo ano do ensino técnico. Os destinos incluem Canadá, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Em Ribeirão Preto (SP), 150 jovens já se inscreveram. Os selecionados viajarão no primeiro semestre de 2026, hospedados em casas de famílias parceiras. As inscrições vão até 28 de setembro.

