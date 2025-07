Centro Paula Souza oferece curso online e gratuito de Inteligência Artificial Além dele, há outros 22 cursos disponíveis em diversas áreas SP Record Interior SP|Do R7 03/07/2025 - 11h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h56 ) twitter

O Centro Paula Souza oferece um curso online e gratuito de Inteligência Artificial, ideal para quem deseja se qualificar durante as férias escolares. Com 24 horas de duração, o curso aborda o uso prático de IA, incluindo ética e pensamento crítico. As inscrições são ilimitadas e o curso oferece certificado de capacitação. Além disso, há outros 22 cursos disponíveis em diversas áreas.