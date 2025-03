Cerca de 10% da população sofrem de problemas renais Nefrologista discute a importância da saúde renal no Dia Mundial do Rim SP Record Interior SP|Do R7 14/03/2025 - 12h38 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h38 ) twitter

No SP Record, o nefrologista Dr. Henrique Carrascossi discute a importância da saúde renal no Dia Mundial do Rim.

Ele destaca a doença renal crônica como um problema de saúde pública que afeta milhões de brasileiros, explicando suas causas, como hipertensão e diabetes, e a importância de hábitos saudáveis, como ingestão de água e dieta balanceada.

O Dr. Carrascossi também aborda os sinais de alerta para doenças renais e a importância de exames regulares.

Além disso, ele discute os desafios da fila de transplantes de rim no Brasil, enfatizando a necessidade de conscientização sobre a doação de órgãos.