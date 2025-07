Chocolate impulsiona a economia e movimenta R$ 70 milhões Com produtos que vão de bombons a bebidas quentes, o chocolate é um sucesso entre os brasileiros SP Record Interior SP|Do R7 07/07/2025 - 21h18 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h18 ) twitter

No Dia Mundial do Chocolate, Franca (SP) celebra a iguaria que movimenta mais de 70 milhões de reais por ano. Pequenos e grandes empreendedores encontram no chocolate uma oportunidade de negócio. Com produtos que vão de bombons a bebidas quentes, o chocolate é um sucesso entre os brasileiros, despertando sensações de bem-estar e prazer.