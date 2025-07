CNH Social facilita acesso à habilitação para pessoas de baixa renda O projeto visa promover igualdade no mercado de trabalho, mas ainda aguarda definições do DETRAN SP Record Interior SP|Do R7 11/07/2025 - 21h25 (Atualizado em 11/07/2025 - 21h25 ) twitter

A CNH Social, sancionada em junho, promete facilitar o acesso à habilitação para pessoas de baixa renda, com custos cobertos por multas de trânsito. Apesar da aprovação, dúvidas persistem sobre a regulamentação, que varia conforme o estado. O projeto visa promover igualdade no mercado de trabalho, mas ainda aguarda definições do DETRAN em São Paulo para implementação.