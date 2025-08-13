Logo R7.com
Colírio aprovado nos EUA pode substituir óculos de perto

Nova solução para presbiopia deve chegar ao Brasil no próximo ano

SP Record Interior SP|Do R7

Um colírio inovador aprovado pela agência reguladora dos Estados Unidos promete corrigir a presbiopia, eliminando a necessidade de óculos para visão de perto. Com uma gota diária, o medicamento contrai o músculo da pupila, melhorando o foco em objetos próximos por até 10 horas. A expectativa é que o produto chegue ao Brasil no próximo ano, trazendo alívio para muitos que não se adaptam aos óculos.

