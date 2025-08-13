Colírio aprovado nos EUA pode substituir óculos de perto
Nova solução para presbiopia deve chegar ao Brasil no próximo ano
Um colírio inovador aprovado pela agência reguladora dos Estados Unidos promete corrigir a presbiopia, eliminando a necessidade de óculos para visão de perto. Com uma gota diária, o medicamento contrai o músculo da pupila, melhorando o foco em objetos próximos por até 10 horas. A expectativa é que o produto chegue ao Brasil no próximo ano, trazendo alívio para muitos que não se adaptam aos óculos.