Colírio aprovado nos EUA pode substituir óculos de perto Nova solução para presbiopia deve chegar ao Brasil no próximo ano SP Record Interior SP|Do R7 13/08/2025 - 20h56 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h56 )

Um colírio inovador aprovado pela agência reguladora dos Estados Unidos promete corrigir a presbiopia, eliminando a necessidade de óculos para visão de perto. Com uma gota diária, o medicamento contrai o músculo da pupila, melhorando o foco em objetos próximos por até 10 horas. A expectativa é que o produto chegue ao Brasil no próximo ano, trazendo alívio para muitos que não se adaptam aos óculos.