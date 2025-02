Preço da carne bovina sobe 4% em fevereiro em mercados de Ribeirão Preto Condições climáticas, alta do dólar e aumento das exportações estão contribuindo para a redução da oferta de carne no mercado interno SP Record Interior SP|Do R7 25/02/2025 - 10h01 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h15 ) twitter

O preço da carne, que já estava alto, subiu mais 4% em fevereiro nos mercados de Ribeirão Preto. Segundo especialistas, as condições climáticas, a alta do dólar e o aumento das exportações estão contribuindo para a redução da oferta de carne no mercado interno. E é bom preparar o bolso, porque o preço pode aumentar ainda mais nos próximos meses.