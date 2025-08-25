Logo R7.com
Com mercado aquecido, trabalhadores repensam critérios para vagas

Baixo desemprego em São Paulo reflete nova postura de profissionais e desafio para empresas

SP Record Interior SP|Do R7

O mercado de trabalho em São Paulo está aquecido, com uma das menores taxas de desemprego da história. Profissionais buscam melhores condições, priorizando qualidade de vida e benefícios além do salário. Em Ribeirão Preto (SP), a demanda por candidatos qualificados é alta, refletindo a nova mentalidade de valorização do bem-estar e crescimento profissional.

