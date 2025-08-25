Com mercado aquecido, trabalhadores repensam critérios para vagas Baixo desemprego em São Paulo reflete nova postura de profissionais e desafio para empresas SP Record Interior SP|Do R7 25/08/2025 - 16h24 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mercado de trabalho em São Paulo está aquecido, com uma das menores taxas de desemprego da história. Profissionais buscam melhores condições, priorizando qualidade de vida e benefícios além do salário. Em Ribeirão Preto (SP), a demanda por candidatos qualificados é alta, refletindo a nova mentalidade de valorização do bem-estar e crescimento profissional.