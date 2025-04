Comércio de Ribeirão Preto (SP) projeta alta de 42% nas vendas de Páscoa em 2025 Melhora econômica e calendário favorável impulsionam expectativas, apesar do aumento nos preços dos produtos tradicionais SP Record Interior SP|Do R7 03/04/2025 - 21h18 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h18 ) twitter

O comércio de Ribeirão Preto (SP) se prepara para uma Páscoa com crescimento expressivo nas vendas. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, a expectativa é de um aumento de 42% no faturamento em relação ao ano anterior, impulsionado pela melhora na renda real da população, redução do desemprego e pelo período favorável do calendário.

Os produtos tradicionais da data, como chocolates e bacalhau - que chegou a custar R$180 o quilo - registraram aumento de preços, mas seguem com demanda aquecida. Itens como azeite e azeitonas também apresentaram alta devido a problemas climáticos em países produtores. Apesar dos custos elevados, os comerciantes estão otimistas com o desempenho das vendas nesta temporada.