Comércio de Ribeirão Preto (SP) projeta alta nas vendas para o Dia dos Pais

Com a aproximação do Dia dos Pais, o comércio de Ribeirão Preto (SP) registra aumento no movimento. Lojas apostam em promoções e kits personalizados, com expectativa de crescimento entre 10% e 15% nas vendas. O tíquete médio dos presentes varia de R$ 250 a R$ 300, reflexo do aumento nos preços. A data é a quarta mais importante para o varejo, com 74% dos consumidores optando por comprar em lojas físicas.