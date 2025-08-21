Comissão apura falhas no contrato de iluminação pública de Ribeirão Preto (SP)
Conflito entre empresa e prefeitura sobre pedidos de manutenção gera investigação
A Comissão Especial de Estudos da Câmara de Ribeirão Preto (SP) realizou uma reunião para discutir a parceria público-privada com a empresa Conecta, responsável pela iluminação pública. Enquanto representantes da empresa afirmam que não há pedidos de manutenção pendentes, a prefeitura aponta 87 solicitações em aberto. A comissão investigará possíveis falhas contratuais e encaminhará os resultados ao Ministério Público.