Comissão apura falhas no contrato de iluminação pública de Ribeirão Preto (SP) Conflito entre empresa e prefeitura sobre pedidos de manutenção gera investigação SP Record Interior SP|Do R7 20/08/2025 - 21h04 (Atualizado em 20/08/2025 - 21h04 )

A Comissão Especial de Estudos da Câmara de Ribeirão Preto (SP) realizou uma reunião para discutir a parceria público-privada com a empresa Conecta, responsável pela iluminação pública. Enquanto representantes da empresa afirmam que não há pedidos de manutenção pendentes, a prefeitura aponta 87 solicitações em aberto. A comissão investigará possíveis falhas contratuais e encaminhará os resultados ao Ministério Público.