Como manter o consumo de verduras e legumes no inverno Nessa época do ano, consumo diminui até 30% influenciado pelo clima e pela economia SP Record Interior SP|Do R7 03/07/2025 - 11h50 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h50 )

Durante o inverno, o consumo de verduras e legumes diminui até 30% influenciado pelo clima e pela economia. No entanto, promoções em supermercados incentivam a compra, com produtos mais bonitos e baratos. A chef Janaína ensina uma receita de salada quente de macarrão com escarola, bacon e alho, ideal para a estação. O prato é nutritivo e pode ser adaptado com ingredientes como brócolis e atum.