Conab projeta safra recorde de grãos para 2024/2025 com crescimento de 11% Soja e milho lideram produção que deve ultrapassar 330 milhões de toneladas no período SP Record Interior SP|Do R7 24/04/2025 - 21h14 (Atualizado em 24/04/2025 - 21h14 )

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou projeções recordes para a safra de grãos 2024/2025, com estimativa de produção total de 330 milhões de toneladas - um aumento de 11% em relação à safra anterior. A soja se destaca com previsão de 167 milhões de toneladas, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

O milho também apresenta crescimento, com expectativa de 124 milhões de toneladas. O arroz registra sua maior produção na série histórica, com destaque para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O feijão e o algodão em plumas completam o cenário positivo com aumentos significativos.

As projeções, realizadas em abril, consideram também os efeitos das disputas tarifárias no mercado internacional.