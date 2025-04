Concessão de iluminação pública em Ribeirão Preto (SP) enfrenta atrasos e investigação Empresa e prefeitura divergem sobre número de pendências enquanto Câmara apura contrato SP Record Interior SP|Do R7 28/04/2025 - 20h49 (Atualizado em 28/04/2025 - 20h49 ) twitter

A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) notificou a empresa Conecta, responsável pela manutenção e modernização da iluminação pública, devido a atrasos nos serviços. Enquanto a prefeitura aponta 400 solicitações pendentes, a empresa afirma que são 112. O tema está em discussão na Câmara de Vereadores, com uma comissão especial investigando possíveis falhas contratuais. A parceria público-privada, iniciada em 2023, visa modernizar a iluminação com lâmpadas de LED e reestruturar espaços públicos. A concessão custa ao município R$ 1,8 milhão por mês, com a empresa comprometida a investir R$ 100 milhões ao longo de 13 anos.