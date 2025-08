Concurso para escrevente do TJ-SP abre inscrições em agosto com salário de R$ 6 mil Especialista destaca estratégias de estudo e importância do planejamento para candidatos SP Record Interior SP|Do R7 05/08/2025 - 20h51 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h51 ) twitter

As inscrições para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) começam em 13 de agosto e seguem até 22 de setembro, com taxa de R$ 81,80. O salário é de R$ 6.000,00, além de benefícios. O professor e especialista em concursos, Júlio César Pimentel, reforça a importância de planejamento e disciplina nos estudos, com apoio de professores, revisões constantes e simulados como parte da preparação.