Conheça histórias inspiradoras de mães que vencem todas as dificuldades Ágda e Tassiana são duas mães que enfrentam diversos desafios com coragem SP Record Interior SP|Do R7 09/05/2025 - 21h40 (Atualizado em 09/05/2025 - 21h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Descubra as emocionantes trajetórias de Ágda Dias e Tassiana Bernardes, duas mães que enfrentam desafios extraordinários com coragem e amor incondicional. Taciana, mãe de três filhos, incluindo dois com autismo, divide-se entre múltiplos empregos e a vida familiar. Já Águeda, após uma gravidez complicada, dedica-se integralmente à filha Amora, prematura e com paralisia cerebral.