Copa Record de Futsal Masculino retorna com abertura oficial em Cravinhos (SP) Evento começa dia 17 de junho, com partida entre Cravinhos e Cruz das Posses no ginásio José Vessi

SP Record Interior SP|Do R7 10/06/2025 - 21h34 (Atualizado em 10/06/2025 - 21h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share