Corte de árvore revolta moradores de Santa Cruz das Palmeiras (SP) Ministério Público deu um prazo de dez dias para prefeitura dar explicações SP Record Interior SP|Do R7 06/03/2025 - 11h09 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h38 )

O corte de dezoito árvores em Santa Cruz das Palmeiras (SP) causou indignação entre os moradores e levou o caso ao Ministério Público.

As árvores, da espécie Ficus benjamina, foram removidas devido a problemas como cupins e enovelamento de raízes. A prefeitura prometeu substituir as árvores por espécies nativas e justificou a ação com laudos técnicos.

Enquanto especialistas destacam a necessidade de laudos prévios para evitar crimes ambientais, o Ministério Público deu um prazo de dez dias para explicações. A prefeitura planeja revitalizar a área com o plantio de ipês roxos.