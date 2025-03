Crianças têm usado celular cada vez mais cedo Especialistas enfatizam a necessidade de monitorar não apenas o tempo, mas também o conteúdo acessado pelas crianças SP Record Interior SP|Do R7 13/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h11 ) twitter

O aumento do uso de celulares por crianças é uma preocupação crescente, com psicólogos destacando a importância do controle parental e escolar.

Estudos associam o uso frequente de telas a problemas como TDAH, impulsividade e agressividade. Dados mostram um aumento significativo no acesso à internet por crianças brasileiras, com recomendações da Academia Brasileira de Pediatria para que haja limite no tempo de tela.

Especialistas enfatizam a necessidade de monitorar não apenas o tempo, mas também o conteúdo acessado pelas crianças.