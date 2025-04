Cuidados são essenciais para enfrentar o outono e prevenir doenças em Ribeirão Preto (SP) Clima seco e temperaturas mais baixas elevam em 30% os casos de problemas respiratórios na região SP Record Interior SP|Do R7 03/04/2025 - 21h28 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h28 ) twitter

Com a chegada do outono, Ribeirão Preto (SP) registra um aumento de até 30% nos casos de problemas respiratórios devido ao clima mais seco e à queda nas temperaturas. Especialistas destacam a importância da lavagem nasal com soro fisiológico, principalmente em crianças, como medida preventiva contra doenças como asma e otite.

Além da lavagem nasal, outras recomendações incluem manter a higiene das mãos e utilizar umidificadores de ar para aliviar os sintomas. Médicos reforçam a necessidade de consultas regulares com especialistas para garantir um tratamento adequado durante esta estação, que exige atenção redobrada com a saúde respiratória.