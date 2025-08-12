Curso ensina a criar e preservar abelhas nativas Participantes aprendem técnicas para a criação abelhas sem ferrão, transformando o cuidado em renda SP Record Interior SP|Do R7 12/08/2025 - 20h48 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Abelhas são essenciais para o equilíbrio ambiental, e um curso ensina técnicas para preservar espécies nativas e transformar o cuidado com enxames em negócio lucrativo. Os participantes aprendem a criar abelhas sem ferrão, como a Jataí, fundamental para a polinização e a produção de mel medicinal. A iniciativa tem como objetivo combater a extinção dessas espécies e promover a sustentabilidade.