Curso ensina a criar e preservar abelhas nativas
Participantes aprendem técnicas para a criação abelhas sem ferrão, transformando o cuidado em renda
Abelhas são essenciais para o equilíbrio ambiental, e um curso ensina técnicas para preservar espécies nativas e transformar o cuidado com enxames em negócio lucrativo. Os participantes aprendem a criar abelhas sem ferrão, como a Jataí, fundamental para a polinização e a produção de mel medicinal. A iniciativa tem como objetivo combater a extinção dessas espécies e promover a sustentabilidade.