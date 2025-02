Dengue matou mais mulheres do que homens em Ribeirão Preto (SP) Em 2024, dos 23 óbitos, 15 foram de pessoas do sexo feminino SP Record Interior SP|Do R7 07/02/2025 - 14h38 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h38 ) twitter

A dengue matou mais mulheres que homens no ano passado, em Ribeirão Preto (SP). Dos 23 óbitos, 15 foram de pessoas do sexo feminino. Os números da Secretaria de Saúde do município também revelam que, até agora, as mulheres são maioria em casos confirmados.

De acordo com um pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, embora possam existir outros fatores, o fato de as mulheres serem mais cuidadosas e procurarem ajuda médica aumenta o número de registros.