Desafios e oportunidades no mercado de trabalho em Ribeirão Preto (SP) Mutirão de emprego oferece mais de 250 vagas SP Record Interior SP|Do R7 04/04/2025 - 10h04 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h18 )

O mercado de trabalho em Ribeirão Preto (SP) enfrenta um dilema: enquanto muitos profissionais qualificados são desclassificados devido à idade, setores como comércio e serviços têm vagas não preenchidas por falta de candidatos. Um mutirão de emprego oferece mais de 250 oportunidades, com destaque para uma empresa de sistemas de proteção contra incêndios, que possui 100 vagas abertas. Áreas como administração, engenharia e segurança do trabalho têm alta demanda.

O evento no Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto permite que candidatos falem diretamente com empregadores, aumentando as chances de contratação. A economia aquecida e o baixo desemprego criam um cenário competitivo, onde candidatos buscam melhores condições de trabalho.