Descubra dicas para se aquecer no inverno sem ganhar peso Alimentos termogênicos e opções leves ajudam a manter a dieta na estação fria SP Record Interior SP|Do R7 04/07/2025 - 21h25 (Atualizado em 04/07/2025 - 21h25 )

Com a chegada do frio, aumenta o consumo de alimentos quentes, como chás, caldos e chocolate quente. Para evitar o ganho de peso, é importante escolher opções com baixo teor calórico. Sopas leves e alimentos termogênicos, como castanhas, são boas alternativas. Confira dicas para se aquecer sem prejudicar a dieta.