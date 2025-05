Dia das Mães: produtos e experiências ganham destaque nas escolhas de presentes Novas preferências de consumo e tendências de bem-estar marcam as compras deste ano SP Record Interior SP|Do R7 05/05/2025 - 20h25 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste Dia das Mães, o mercado está se adaptando às novas preferências dos consumidores. Embora presentes tradicionais, como roupas, perfumes e acessórios, ainda sejam populares, há um crescente interesse por experiências de bem-estar, como tratamentos estéticos. O Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto prevê um aumento nas vendas, com um tíquete médio entre 200 e 300 reais. Serviços como botox e massagens estão em alta, refletindo uma mudança no comportamento de consumo. Especialistas apontam a importância da experiência e do planejamento financeiro, com destaque para a pesquisa nas redes sociais.