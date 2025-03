Educação de jovens e adultos está com vagas abertas em Ribeirão Preto (SP) Programa oferece a chance de concluir os estudos de forma acelerada a pessoas a partir dos 15 anos SP Record Interior SP|Do R7 14/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h27 ) twitter

Descubra como a educação de jovens e adultos em Ribeirão Preto (SP) está transformando vidas. Com inscrições abertas para pessoas a partir de 15 anos, o programa oferece a chance de concluir os estudos de forma acelerada.

Juliana Bernard Gotardo Bertolete, chefe da Seção de Educação, explica que basta apresentar RG e comprovante de residência para se inscrever.

As aulas ocorrem em oito escolas municipais, com geolocalização para facilitar o acesso. Histórias inspiradoras, como a de seu Carlos, de 63 anos, e a de dona Marleide, mostram como a educação resgata a autoestima e abre novos horizontes.

As inscrições podem ser feitas nas Escolas Municipais, no Poupatempo ou no site da Prefeitura.