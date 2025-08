Eleitores de Guatapará (SP) voltam às urnas para escolher novo prefeito Três candidatos apresentam propostas voltadas para saúde, educação e transporte no município SP Record Interior SP|Do R7 01/08/2025 - 20h30 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 5.000 eleitores de Guatapará (SP) retornam às urnas neste domingo (03) para eleger um novo prefeito após a cassação do mandato do anterior. Três candidatos disputam o cargo, com propostas focadas em saúde, educação e transporte. A eleição ocorre em três escolas municipais, com voto obrigatório para eleitores entre 18 e 70 anos.