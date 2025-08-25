Eleitores de Sales Oliveira (SP) voltam às urnas para eleger novo prefeito em setembro Cassação por fraude levou à disputa entre Mônica Favarim e Thiago Oliveira SP Record Interior SP|Do R7 25/08/2025 - 20h56 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os eleitores de Sales Oliveira (SP) voltarão às urnas em 14 de setembro para eleger um novo prefeito, após a cassação de Fábio Graton por fraude. Os candidatos são Mônica da Silva Favarim (MDB), advogada que defende a transparência e a melhoria dos serviços públicos, e Thiago Oliveira (Republicanos), vereador que aposta na experiência política. A cidade aguarda avanços na gestão e nas finanças públicas.