Emprega Mais Ribeirão lança 16 mil vagas de trabalho Programa une setor público e privado para reduzir desemprego na cidade SP Record Interior SP|Do R7 27/06/2025 - 21h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 21h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Emprega Mais Ribeirão abriu 16 mil vagas de emprego com o objetivo de diminuir o desemprego até o final do ano. A iniciativa conta com parcerias entre os setores público e privado, incluindo mutirões de emprego e ações de qualificação profissional. O projeto busca acelerar contratações em diferentes setores, promovendo desenvolvimento socioeconômico e melhorando a qualidade de vida na cidade.