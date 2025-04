Escolas de Ribeirão Preto (SP) trocam sirenes por música para promover inclusão Medida visa acolher alunos com autismo sensíveis a ruídos e melhorar o ambiente escolar SP Record Interior SP|Do R7 29/04/2025 - 21h50 (Atualizado em 29/04/2025 - 21h50 ) twitter

Em Ribeirão Preto (SP), escolas municipais estão substituindo sirenes barulhentas por músicas suaves, promovendo um ambiente mais inclusivo para alunos com transtorno do espectro autista.

A mudança, aprovada pela Câmara de Vereadores, visa beneficiar estudantes sensíveis a ruídos altos, como Pedro, aluno com transtornos do espectro autista, que relata sentir-se mais calmo com a nova rotina.

A chefe da divisão de educação especial destaca a importância de sinais sonoros previsíveis e comunicação alternativa para a organização escolar. Com mais de 1000 alunos com deficiência na rede municipal, a iniciativa busca melhorar o aprendizado e o bem-estar de todos.

O projeto ainda aguarda sanção do prefeito Ricardo Silva, mas a Prefeitura já manifestou intenção de implementá-lo.