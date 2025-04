Escolas de São Paulo terão modelo o ensino Cívico Militar no segundo semestre de 2025 Oito unidades de ensino farão parte da primeira fase, que contará com a participação de 50 mil alunos SP Record Interior SP|Do R7 29/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 29/04/2025 - 21h45 ) twitter

A Secretaria da Educação do estado de São Paulo anunciou a adesão de oito escolas ao programa de ensino cívico-militar a partir do segundo semestre. As escolas estão localizadas em Franca, Pirassununga, Pitangueiras, Pontal, São Carlos, São Joaquim da Barra, Taquaritinga e Itápolis.

Após três rodadas de consulta pública, 87% dos 106.000 votos foram favoráveis à implementação do sistema.

O programa prevê a participação de 50.000 alunos na primeira fase, seguindo o currículo paulista. A seleção dos monitores será conduzida pela Secretaria da Educação, com apoio da Secretaria da Segurança Pública, que fornecerá informações sobre o comportamento e antecedentes dos candidatos.