Estiagem agrava falta d’água no bairro Alexandre Balbo em Ribeirão Preto (SP)
Medidas de economia e obras de infraestrutura são discutidas para aliviar o problema
A seca em Ribeirão Preto agrava a falta d’água no bairro Alexandre Balbo (SP), onde moradores enfrentam torneiras secas e eletrodomésticos danificados. A engenheira ambiental Talita Ferrari explica que o aumento do consumo durante a estiagem piora a situação. Medidas de economia e obras de infraestrutura são discutidas para aliviar o problema.