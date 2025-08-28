Estiagem agrava falta d’água no bairro Alexandre Balbo em Ribeirão Preto (SP) Medidas de economia e obras de infraestrutura são discutidas para aliviar o problema SP Record Interior SP|Do R7 28/08/2025 - 20h59 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h59 ) twitter

A seca em Ribeirão Preto agrava a falta d’água no bairro Alexandre Balbo (SP), onde moradores enfrentam torneiras secas e eletrodomésticos danificados. A engenheira ambiental Talita Ferrari explica que o aumento do consumo durante a estiagem piora a situação. Medidas de economia e obras de infraestrutura são discutidas para aliviar o problema.