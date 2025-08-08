Estudantes de Ribeirão Preto (SP) embarcam para intercâmbio cultural em Portugal
Projeto valoriza raízes indígenas e africanas em programa com alunos de 15 cidades
Estudantes da rede pública de Ribeirão Preto (SP) se preparam para um intercâmbio cultural em Portugal, com foco na valorização das raízes indígenas e africanas na história do Brasil. O projeto ‘Era 1 Vez Brasil’ selecionou alunos de 15 cidades, oferecendo uma experiência transformadora. A viagem promete ampliar horizontes e fortalecer os laços culturais entre Brasil e Portugal.