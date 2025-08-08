Logo R7.com
Estudantes de Ribeirão Preto (SP) embarcam para intercâmbio cultural em Portugal

Projeto valoriza raízes indígenas e africanas em programa com alunos de 15 cidades

SP Record Interior SP|Do R7

Estudantes da rede pública de Ribeirão Preto (SP) se preparam para um intercâmbio cultural em Portugal, com foco na valorização das raízes indígenas e africanas na história do Brasil. O projeto ‘Era 1 Vez Brasil’ selecionou alunos de 15 cidades, oferecendo uma experiência transformadora. A viagem promete ampliar horizontes e fortalecer os laços culturais entre Brasil e Portugal.

