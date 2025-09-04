Estudo da USP investiga efeito da beterraba na hipertensão Rica em nutrientes, a raiz tem despertado o interesse da ciência SP Record Interior SP|Do R7 04/09/2025 - 20h26 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rica em nutrientes e cada vez mais popular em sucos servidos em lanchonetes, a beterraba tem despertado o interesse da ciência. Pesquisadores da USP estudam o uso do extrato da raiz, enriquecido com nitrato de sódio, no tratamento da hipertensão. Nutricionistas também recomendam seu consumo como pré-treino, devido ao nitrato natural que contribui para a melhora da circulação sanguínea.