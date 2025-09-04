Logo R7.com
Estudo da USP investiga efeito da beterraba na hipertensão

Rica em nutrientes, a raiz tem despertado o interesse da ciência

SP Record Interior SP|Do R7

Rica em nutrientes e cada vez mais popular em sucos servidos em lanchonetes, a beterraba tem despertado o interesse da ciência. Pesquisadores da USP estudam o uso do extrato da raiz, enriquecido com nitrato de sódio, no tratamento da hipertensão. Nutricionistas também recomendam seu consumo como pré-treino, devido ao nitrato natural que contribui para a melhora da circulação sanguínea.

