EUA podem zerar tarifas de importação para alimentos brasileiros Produtores e importadores aguardam negociações para reduzir incertezas no comércio bilateral SP Record Interior SP|Do R7 29/07/2025 - 21h23 (Atualizado em 29/07/2025 - 21h23 )

O governo dos EUA estuda zerar tarifas de importação de alimentos, beneficiando produtos brasileiros como café e carne. Especialistas destacam a importância de negociações rápidas, já que a atual incerteza tarifária impacta produtores e importadores. Apesar da concorrência da Colômbia no café, o produto brasileiro é considerado um dos melhores do mundo. A carne brasileira, mesmo com taxas, mantém sua competitividade no mercado americano.