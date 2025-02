Evento incentiva cuidados com saúde física e mental No “janeiro branco”, várias atividades e serviços são oferecidos gratuitamente SP Record Interior SP|Do R7 28/01/2025 - 11h44 (Atualizado em 28/01/2025 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Franca, no interior de São Paulo, um evento com música, dança e várias outras atividades incentiva cuidados com a saúde física e mental.

Para comemorar o “Janeiro Branco”, mês de conscientização sobre saúde mental, aulas e dança, massoterapia e aferição de pressão arterial são oferecidas, gratuitamente, à população no SESI da cidade.