Exposição reúne carros antigos no Outlet Santa Maria, em Cravinhos Evento aberto ao público acontece neste final de semana e é oportunidade para apaixonados por automobilismo SP Record Interior SP|Do R7 17/02/2025 - 10h08 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h08 )

Dica de lazer para o final de semana: quem gosta de carro antigo pode aproveitar uma exposição com verdadeiras raridades no Outlet Santa Maria, em Cravinhos. É uma oportunidade para o público conhecer de perto modelos que fizeram história no automobilismo.