Famílias se preparam para as férias escolares com criatividade e energia Atividades em casa e colônias temáticas ajudam a conciliar rotina com diversão infantil SP Record Interior SP|Do R7 26/06/2025 - 21h31 (Atualizado em 26/06/2025 - 21h31 )

Com a chegada das férias escolares, pais e filhos se organizam para equilibrar trabalho e lazer. Luciana, esteticista, planeja atividades com os filhos, enquanto Orlando, de 8 anos, aguarda com expectativa. Colônias de férias oferecem opções com aprendizado e diversão, abordando temas como escotismo e sustentabilidade. Especialistas recomendam propostas educativas e recreativas para tornar o período mais leve e produtivo.