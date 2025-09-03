Fatec abre inscrições para vestibular 2026 com cursos gratuitos
Candidatos podem se inscrever entre 15 de setembro e 7 de novembro; isenção da taxa até 12 de setembro
A Fatec está com inscrições abertas para o vestibular 2026, oferecendo cursos gratuitos em áreas como análise de sistemas e gestão de negócios. As inscrições vão de 15 de setembro a 7 de novembro, com possibilidade de solicitar isenção da taxa de R$ 47 até 12 de setembro. As provas serão realizadas em 14 de dezembro. Os cursos têm duração de três anos e horários flexíveis