Fatec de Ribeirão Preto (SP) abre inscrições para curso de empreendedorismo feminino Projeto gratuito oferece oficinas, palestras e inclusão digital para até 35 mulheres SP Record Interior SP|Do R7 01/07/2025 - 20h44 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Fatec de Ribeirão Preto (SP) abriu inscrições para a terceira edição do projeto de empreendedorismo e empoderamento feminino. O curso gratuito oferece oficinas de artesanato, terapia mental, informática básica e palestras do Sebrae. Com encontros quinzenais, o projeto busca capacitar mulheres e promover a inclusão digital e social. As vagas são limitadas a 35 participantes.