Feira de Colecionadores em Ribeirão Preto (SP) reúne raridades e entusiastas Evento de 15 anos apresenta desde selos históricos até brinquedos antigos SP Record Interior SP|Do R7 04/04/2025 - 21h10 (Atualizado em 04/04/2025 - 21h10 )

Descubra a paixão pelo colecionismo na feira de Ribeirão Preto (SP), que reúne entusiastas de selos, moedas, brinquedos antigos e mais. Com 15 anos de tradição, o evento é um paraíso para colecionadores, oferecendo oportunidades de compra, venda e troca de experiências.

Destaque para itens raros como o primeiro selo do Brasil, o ‘Olho de Boi’, e ingressos históricos da Copa do Mundo. A feira também aborda o crescimento do mercado de colecionáveis no Brasil e os desafios emocionais do colecionismo.