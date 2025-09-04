Feira do Livro de Sertãozinho valoriza cultura e diversidade brasileira Evento reúne alunos, escritores e artistas com foco em raízes africanas e indígenas SP Record Interior SP|Do R7 04/09/2025 - 20h32 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 21ª Feira do Livro de Sertãozinho (SP) celebra a identidade, a resistência e a arte da cultura brasileira. Com a participação de alunos, escritores e artistas, o evento destaca produções voltadas às culturas africana e indígena. A programação inclui atividades culturais e artísticas, como contação de histórias e shows, e segue até sábado (6), na Praça 20 de Abril.