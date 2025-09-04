Feira do Livro de Sertãozinho valoriza cultura e diversidade brasileira
Evento reúne alunos, escritores e artistas com foco em raízes africanas e indígenas
A 21ª Feira do Livro de Sertãozinho (SP) celebra a identidade, a resistência e a arte da cultura brasileira. Com a participação de alunos, escritores e artistas, o evento destaca produções voltadas às culturas africana e indígena. A programação inclui atividades culturais e artísticas, como contação de histórias e shows, e segue até sábado (6), na Praça 20 de Abril.