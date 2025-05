Fenasucro e Agrocana impulsionam bioenergia em Sertãozinho (SP) Feira reúne inovações, investimentos e debates sobre o futuro do setor no Brasil SP Record Interior SP|Do R7 15/05/2025 - 21h51 (Atualizado em 15/05/2025 - 21h51 ) twitter

A Fenasucro e Agrocana, maior feira do setor sucroenergético do Brasil, será realizada de 12 a 15 de agosto em Sertãozinho (SP), com expectativa de movimentar mais de R$ 10 bilhões. O evento reunirá 60 marcas e visitantes de 60 países para discutir temas como mobilidade de baixo carbono, hidrogênio verde e biogás.