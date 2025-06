Fila e desorganização geram queixas em novo posto do HC em Ribeirão Preto (SP) Unidade recém-inaugurada enfrenta críticas de pacientes e de acompanhantes SP Record Interior SP|Do R7 09/06/2025 - 21h12 (Atualizado em 09/06/2025 - 21h12 ) twitter

Pacientes e acompanhantes enfrentam longas filas e desorganização no novo posto de coleta do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP). A unidade, inaugurada recentemente, tem capacidade para atender 700 pessoas por dia, mas relatos apontam problemas com filas e falta de assentos. O hospital prometeu apresentar uma resposta sobre a situação.