Força-Tarefa do estado intensifica combate à dengue Em Ribeirão Preto, o modelo de controle da doença é referência, com 80% dos vetores identificados em residências SP Record Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 15h38 (Atualizado em 07/03/2025 - 15h38 )

A secretária de saúde em exercício do governo do estado, Priscila Perdicares, visitou Sertãozinho e Ribeirão Preto como parte de uma força-tarefa para combater a dengue.

Em Ribeirão Preto, o modelo de controle da doença é referência, com 80% dos vetores identificados em residências.

A equipe estadual sugere melhorias e oferece apoio técnico e insumos aos municípios, especialmente os menores. Em Ribeirão Preto, há 4.340 casos confirmados e dois óbitos, com mudanças no atendimento nas UPAs para agilizar o tratamento de pacientes com sintomas de dengue.