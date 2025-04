Franca (SP) abre consulta pública para nova licitação do transporte coletivo População poderá opinar sobre mudanças no sistema até 17 de maio no site da prefeitura SP Record Interior SP|Do R7 29/04/2025 - 21h31 (Atualizado em 29/04/2025 - 21h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Franca (SP) iniciou uma consulta pública online para discutir a troca da empresa responsável pelo transporte coletivo da cidade, após irregularidades no contrato atual. A presidente da INDEF, Milena Bernardino, explica que a consulta, disponível até 17 de maio no site da Prefeitura, busca a participação da população para melhorar o serviço. Entre as principais reclamações estão a superlotação e o tempo de espera. A nova licitação prevê melhorias no atendimento, aumento da frota e redução da tarifa de R$ 5 para R$ 4. A transição será planejada para garantir que os passageiros não sejam prejudicados.