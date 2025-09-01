Franca (SP) aguarda proposta única para nova concessão do transporte público Licitação prevê tarifa menor, mais ônibus e inclusão de veículos elétricos na frota municipal SP Record Interior SP|Do R7 01/09/2025 - 20h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Franca (SP) aguarda a abertura do envelope com a única proposta apresentada para assumir a concessão do transporte público. A sessão está marcada para quarta-feira (03), às 10h. A nova licitação prevê aumento da frota, redução da tarifa e introdução de veículos elétricos. A empresa São José continua operando em caráter emergencial após irregularidades no contrato anterior.